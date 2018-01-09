Иран представил новый беспилотник Mohajer-10

Дрон презентовал общественности глава Ирана Эбрахим Раиси.

Иранский президент Эбрахим Раиси на торжественной выставке военной промышленности страны Ближнего Востока публично презентовал беспилотный летательный аппарат Mohajer-10. Этот дрон может летать на протяжении суток на высоте в семь километров и нести в качестве нагрузки порядка 300 килограммов. Аппарат способен развивать скорость до 210 километров в час, а радиус действия его боеприпасов составляет около 2000 километров. Дополнительно Mohajer-10 оснащен системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения.

По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этой области промышленности страны представил БПЛА Mohajer-10. сообщение администрации в Тегеране

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости