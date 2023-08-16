Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране

В Госдепе США оценили материал The Wall Street Journal о политике Тегерана в сфере атомной энергетики.

Американское внешнеполитическое ведомство не стало подтверждать информацию СМИ о значительном снижении темпов создания запасов высокообогащенного урана в Иране, так как между двумя странами отсутствуют договоренности по ядерной проблематике. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал государственный секретарь, руководитель внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Чиновник прокомментировал материал местного издания The Wall Street Journal оценить данные о том, что власти Тегерана замедлили темпы накопления обогащенного урана. Авторы статьи сочли, что речь может идти о шаге к возобновлению переговоров с властями США.

Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите.. Могу лишь сказать, что мы будем приветствовать любые шаги, которые предпримет Иран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, возникшей после выхода США из иранской ядерной сделки. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь США подчеркнул, что политика страны по отношению к Ирану не изменилась после перевода Тегераном пятерых американских граждан из тюремного заключения под домашний арест и выплаты властям исламской республики шести миллиардов долларов в рамках обмена заключенными.

Госдеп США рассчитывает на скорое одобрение Конгрессом запроса на помощь Киеву.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State