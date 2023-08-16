Госдеп США рассчитывает на скорое одобрение Конгрессом запроса на помощь Киеву

Энтони Блинкен рассказал о гарантиях безопасности для Киева.

Американская администрация при президенте Джо Байдене призывает Конгресс США в ближайшее время одобрить выделение денежных средств из федерального бюджета ради оказания киевскому режиму дополнительного содействия в оборонной сфере. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал государственный секретарь, руководитель внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Чиновник напомнил СМИ о том, что на прошлой неделе лидер Белого дома отправил местным законодателям запрос на выделение еще 24,1 млрд долларов на оказание помощи Украине.

Я призываю Конгресс немедленно утвердить этот запрос о дополнительном финансировании. В то же время Госдепартамент работает с украинскими партнерами над вопросом предоставления долгосрочных гарантий в области безопасности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению дипломата из США, Украина должна четко осознавать долгосрочный характер западной поддержки и поддержки международных союзников, которые предоставляют киевскому режиму аналогичные обязательства.

Блинкен посетит Мексику в октябре.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State