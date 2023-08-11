Блинкен посетит Мексику в октябре

Алисия Барсена рассказал о том, что глава Госдепа планирует рабочую поездку.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен совершит рабочий визит в Мексику в начале октября 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с коллегой из США сделала министр по иностранным делам от латиноамериканской страны Алисия Барсена. Иностранка пояснила, что Вашингтону и Мехико важно решать проблемы, связанные с наркотическим трафиком и нелегальной миграцией.

У нас будет встреча по вопросам безопасности в Мексике, и мы примем госсекретаря Блинкена 5 октября, это будет честью для нас. Я думаю, что в этот день мы обсудим вопросы безопасности, а также проблемы незаконного оборота оружия и организованной преступности Алисия Барсена, глава МИД Мексики

В июле текущего года мексиканский министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Роса Исела Родригес публично заявила о том, что власти Мексики и США договорились усилить надзор за незаконным оборотом оружия, которое в большинстве случаев поступает в латиноамериканскую страну из соседнего государства.

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State