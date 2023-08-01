Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал об условии участия страны в данной встрече.

Мексиканское правительство готово участвовать в мирных переговорах по достижению мира на Украине, организуемых Саудовской Аравией, только в том случае, если в данном мероприятии будут участвовать обе стороны регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделал глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут другие страны для этой цели. Мы выступаем за мир... Если будут представлены две страны - да. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Напомним, что американское внешнеполитическое ведомство и Белый дом поддерживают проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, а делегаты страны будут принимать в них активное участие. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Президент Мексики Обрадор напомнил США о подрыве "Северных потоков" и призвал к ответу.

Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador