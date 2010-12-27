Шарик из "Простоквашино" зарегистрировался в Instagram

Герой популярного мультфильма выкладывает фотографии из своей повседневной жизни.

У Шарика из "Простоквашино" появилась страница в Instagram. Теперь следить за жизнью любимого анимационного героя смогут не только Дядя Федор и Кот Матроскин, но и реальные подписчики. Об этом сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

В основном Шарик выкладывает в свой Instagram фотографии с Матроскиным. Кот предстает перед подписчиками в разных образах. На одном снимке он мудрый фермер, а на другом — обычный кот, который любит поспать в коробочке и побегать за лазером. Также пес допускает распространенные ошибки всех начинающих пользователей этой соцсети — он выкладывает неровные фотографии и коряво использует фильтры.

Напомним, 10 августа в сети появилась пятая серия "Возвращения в Простоквашино". Эпизод под названием "Шарик хочет телефон" посвящен псу-блогеру. Согласно сюжету, герой пытается привлечь как можно больше подписчиков к своему аккаунту, размещая там Матроскина.

Фото: Instagram / sharrrik