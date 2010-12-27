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В Индии женщина была "беременна" 18-килограммовой опухолью
Сегодня, 12:26
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MShaffter

В Индии женщина была "беременна" 18-килограммовой опухолью

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И сама женщина и врачи, считали, что женщина беременна, приняв огромную опухоль н6а яичнике за беременность.

 

В Индии едва успели спасти женщину, удалив 18-килограммовое новообразование.

В Индии 38-летняя женщина наблюдала рост живота и страдала от постоянных болей. Врачи сказали женщине, что она ждет ребенка. Талия у хрупкой женщины, 56 кг, достигла в объеме больше метра. В какой-то день "беременная" женщина начала задыхаться и ее увезли в больницу. 

В больнице доктора диагностировали у пациентки невероятных размеров кисту на яичнике, которая занимала 95 % брюшной полости. Доброкачественное новообразование весом 18 ,1 кг успешно удалили. Сейчас вес женщины составляет всего 37 кг, но ее жизни ничего не угрожает. Медики заявили, что еще чуть-чуть и женщину могло "разорвать изнутри".

Фото: Рixabay

 

Теги: беременность и роды, в инди, в мире, здоровье, здоровье и медщицина, огромная опухоль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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