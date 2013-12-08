Из устройства можно получить монеты весом от 0,5 до 100 граммов.

В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет. Об этом сообщает компания Goldsikka в своем Twitter-аккаунте.

Банкомат был запущен в городе Хайдарабаде. Через него можно купить золотые моменты на деньги с кредитных или дебетовых карт. Из устройства можно получить монеты весом от 0,5 до 100 граммов. Банкомат оснащен камерой и системой звуковой сигнализации.

Также в пресс-службе Goldsikka заявили, что компания планирует установить три тысячи банкоматов по продаже золотых монет на территории Индии.

Ранее в Минфине заверили, что золотые запасы России хранятся в стране.

Видео: YouTube // CNBC-TV18