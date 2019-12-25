В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "Дельта плюс"

Женщина умерла 23 мая, она не была привита от коронавируса.

В Индии скончался первый человек, который был заражен новым индийским штаммом COVID-19 "Дельта плюс". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на официальное заявление властей штата Мадхья-Прадеш.

Известно, что женщина, которая заразилась данным вирусом, умерла 23 мая. О ее заболевании стало известно после проведения анализов. Она не проходила вакцинацию от коронавируса.

Четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "Дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вишвас Саранг, министр штата

Он подчеркнул, что именно по этой причине власти страны призывают население активнее прививаться от COVID-19.

В настоящее время "Дельта плюс" вызывает наибольшее беспокойство. По данным специалистов, данный штамм отличается повышенной заразностью, серьезными постковидными осложнениями и устойчивостью к некоторым антителам. Пока неизвестно, могут ли справиться с мутацией существующие российские препараты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "Дельта-"штамм коронавируса получил распространение почти в 90 странах.

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