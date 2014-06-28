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В Индии предупредили о высокой заразности нового штамма коронавируса
Сегодня, 22:29
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В Индии предупредили о высокой заразности нового штамма коронавируса

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Заразиться можно даже проходя мимо инфицированного человека без маски.

Молниеносной заразностью отличается новейший штамм коронавируса "дельта-плюс". Он начал распространяться в Индии. Об этом India Today сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия.

По его словам, новейшим штаммом можно заразиться даже проходя мимо зараженного человека без маски. Обеспокоены медики и тем, что этот штамм устойчив к моноклональным антителам. Сообщается, что "дельта-плюс" обладает способностью "обходить" иммунитет.

Отмечается, что новейший штамм продолжают изучать. Специалисты определят насколько в борьбе с ним эффективны уже имеющиеся вакцины.

Фото: pixabay 

Теги: дельта плюс, новый штамм коронавируса в индии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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