В Индии удивились российскому танку, который остановил колонну ВСУ

Отмечается, что российский танк использовал лесополосу для укрытия.

Индийское издание Hindustan Times опубликовало сюжет про российский танк, который остановил колонну украинских войск в районе Запорожья.

В издании отметили, что машине удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro. В результате боевых действий "украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги". Также в сюжете добавили, что российский танк использовал лесополосу для укрытия. Остальная техника войск противника была подбита расчетами ПТРК.

Ранее мы сообщали, что украинский танк разнесло снарядом "Краснополь".

Видео: YouTube / Hindustan Times