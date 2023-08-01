В Индии удивились российскому танку, который остановил колонну ВСУ

Индийское издание Hindustan Times опубликовало сюжет про российский танк, который остановил колонну украинских войск в районе Запорожья.
В издании отметили, что машине удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro. В результате боевых действий "украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги". Также в сюжете добавили, что российский танк использовал лесополосу для укрытия. Остальная техника войск противника была подбита расчетами ПТРК.
Ранее мы сообщали, что украинский танк разнесло снарядом "Краснополь".
Видео: YouTube / Hindustan Times
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