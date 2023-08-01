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Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"

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В соцсетях появилось видео с боевого задания на СВО.

Российские военнослужащие уничтожили  танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на видеоролик, который оказался в их распоряжении. В кадре заметно, что снаряд попадает в тяжелую технику противника. Дроном зафиксирована детонации боекомплекта вблизи с объектом противника, а танк вместе с экипажем был ликвидирован. Напомним, что управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" с калибром 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения. Они наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Далее корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемой цели осуществляется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы такого вида оружия составляет до 25 километров. При этом отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.

Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, краснополь, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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