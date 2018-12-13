В Индии свирепствует самый мощный за последние 20 лет ураган "Фани"

Как утверждают очевидцы бедствия, стихия валит деревья, разрушает дома, обрывает электросети, кругом гибнут животные и люди.

Один из самых мощнейших циклонов за последние 20 лет, циклон "Фани" сейчас свирепствует на восточном побережье Индии. Метеорологи отмечают, что циклон движется в направлении от Бенгальского залива.

Власти штата Одиши эвакуировали из возможной зоны затопления более миллиона человек, приостановлено движение пассажирских поездов и временно закрыт аэропорт города Бхубанешвар.

Ветер движется со скоростью 250 километров в час. Как утверждают очевидцы бедствия, стихия валит деревья, разрушает дома, обрывает электросети, кругом гибнут животные и люди.