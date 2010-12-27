  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
Сегодня, 11:51
46
arteliseev

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

0 0

При этом у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец.

О случае в индийском штате Раджастан женщина сообщила газета Daily Mail. Врачи предполагают, что с тремя руками и четырьмя ногами ребенок появился неслучайно. Изначально мама девочки должна была родить тройню, но два плода внутри нее срослись.

Никто не знал о проблеме, поскольку женщина ни разу не делала ультразвуковое исследование во время беременности. Сейчас девочку планируют перевезти в более современную больницу для дальнейшего лечения. Специалисты считают, что ребенок сможет жить нормальной жизнью после хирургического вмешательства в "лишние" конечности.

Ранее на Piter.TV – В Китае родился малыш с 31 пальцем.

Фото: Caters News

Теги: дети, индия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии