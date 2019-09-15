Российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд

Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что сверхзвуковые стратегические бомбардировщики РФ Ту-160 установили мировой рекорд. Об этом заявил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как оказалось, летчики находились в воздухе более 25 часов. Также они преодолели 20 тысяч км. Таким образом военные побили рекорд по дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в 2010 году. Тогда летчики провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

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