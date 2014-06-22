В Индии два человека попытались сорвать заседание парламента

Позже полиция поймала еще двух злоумышленников.

Два человека задержаны индийскими правоохранительными органами за нарушение режима безопасности парламента. Соответствующее заявление сделал местный телеканал News 18 со ссылкой на полицию. В СМИ уточнили, что один из мужчин прорвался в зал заседаний нижней палаты законодательного органа во время выступления депутатов. В социальных сетях распространились кадры трансляции заседания, на которых заметно, как неизвестный мужчина бросился к трибуне председателя, перепрыгивая по столам политиков. После этого заседание пришлось прервать.

Внезапно двое молодых людей около 20 лет прыгнули в палату представителей с галереи для посетителей, держа в руках баллончики. От этих баллонов исходил желтый дым. Один из них пытался пробежать к креслу спикера. Карти Чидамбарам, депутат от партии "Индийский национальный конгресс"

В новостном агентстве Ani добавили, что практически одновременно с инцидентом в парламенте полиция задержала еще двоих протестующих, находившихся около ограждения парламента. Задержанные мужчина и женщина распыляли из баллонов газ желтого цвета. Активисты выкрикивали лозунги. Авторы напомнили, что речь идет о серьезном правонарушении, особенно в день, который считается в стране трагическим. Речь идет о том, что в 2001 году 13 декабря состоялось нападение на парламент в Индии.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости