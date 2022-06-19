В Индии число погибших в результате наводнения превысило 60 человек

Пропавшими без вести считаются около 10 человек.

В Индии число погибших в результате наводнения и вызванных ими оползней превысило 60 человек. Соответствующее заявление сделали представители местного информационного агентства Press Trust of India, ссылаясь на региональные власти. В СМИ уточнили, что говорят о трагедии, которая фиксируется на севере-востоке страны, в штатах Ассам и Мегхалая. Жертвами природной стихии признаны 63 жителя. Ранее было известно только о 31 погибшем.

В общей сложности наводнения, вызванные мощными муссонными ливнями, затронули 3,1 млн человек. Около 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, на текущий момент числятся пропавшими без вести.Индийский телеканал NDTV объявил о том, что в Ассаме в зоне затопления расположилось около 4 тысяч деревень. Местные власти помогли перебраться 156 тысячам человек в 514 лагерей временного размещения. Непогода повредила 234 дороги, 16 переправ.

В Индии считают, что партнерство с АСЕАН поможет созданию устойчивых цепочек поставок.

Фото и видео: YouTube / অসম Today