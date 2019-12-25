В Индии считают, что партнерство с АСЕАН поможет созданию устойчивых цепочек поставок

Субраманьям Джайшанкар открыл встречу глав МИД АСЕАН.

В Индии считают, что партнерство с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) поможет созданию устойчивых цепочек поставок. Соответствующее заявление сделал на торжественной церемонии открытия специальной встречи министров по иностранным делам, проводимой в Нью-Дели, глава местного внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар. По мнению чиновника, сотрудничество также повлияет на продвижения развития децентрализованной глобализации.

Более тесная связь Индии и АСЕАН будет способствовать созданию устойчивых и надежных цепочек поставок, в которых так нуждается международное сообщество. Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии

При это в МИД Индии напомнили о том, что пандемия коронавирусной инфекции не полностью затихла в мире, поэтому странам еще только предстоит сделать шаги по постпандемическому восстановлению. Субраманьям Джайшанкар также оценил геополитические встречные ветры, продовольственный кризис, вопросы энергетической безопасности, рост стоимости удобрений и товаров, сбои в логистике.

Министр здравоохранения Индии Мандавия примет участие в ПМЭФ.

Фото и видео: YouTube / Ministry of External Affairs India

