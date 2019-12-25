Министр здравоохранения Индии Мандавия примет участие в ПМЭФ

Форум стартует 15 июня.

Глава министерства здравоохранения Индии Мансух Мандавия станет участнико Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Форум пройдет 15-18 июня в "Экспофоруме". По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на форуме будут представители 69 стран. Некоторые участники не хотят афишировать свои места работы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что временный поверенный в делах Афганистана в Москве примет участие в ПМЭФ-2022.

Фото: Piter.tv