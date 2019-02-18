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Еще три корпуса ИТМО закрыли после обрушения

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Второй корпус обрушился в субботу, 16 февраля.

Представители ИТМО обратились в Госстройнадзор с просьбой провести экспертиза еще в трех корпусах, расположенных на улице Ломосова, 9. Ранее в одном из корпусов произошло обрушение. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

На данный момент занятия во втором корпусе, где произошло ЧП, отменены. Также 18 и 19 февраля не будет занятий в корпусах № 1, 3 и 4. Там будут проводить проверку.

Ранее Piter.TV сообщал, что в субботу в ИТМО обрушились перекрытия в корпусе на улице Ломоносова. Спасатели эвакуировали 20 человек, никто не пострадал.

Видео: Piter.TV

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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