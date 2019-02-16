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Завершилась эвакуация ИТМО

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Кинологи исследуют пространства.

В Петербурге завершилась эвакуация университета ИТМО, где ранее обрушилась крыша. Об этом пишет "Фонтанка".

В ходе работы экстренных служб из здания был эвакуирован 21 студент и старший преподаватель математики Серебрянская Наталья. Женщина не пострадала, однако медики все равно осмотрели педагога. Также из университета вывели 8 сотрудников подрядной компании, которые занимались ремонтными работами.

Кинологи продолжают исследовать пространства на случай нахождения людей под завалами. 

В МЧС причиной обрушения назвали несоблюдение технических норм при ремонте здания. 

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.tv 

Ранее мы опубликовали видео с места обрушения крыши университета ИТМО. 

Теги: новости петербурга, обрушение крыши в итмо, происшествия, эвакуация итмо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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