Завершилась эвакуация ИТМО

В Петербурге завершилась эвакуация университета ИТМО, где ранее обрушилась крыша. Об этом пишет "Фонтанка".
В ходе работы экстренных служб из здания был эвакуирован 21 студент и старший преподаватель математики Серебрянская Наталья. Женщина не пострадала, однако медики все равно осмотрели педагога. Также из университета вывели 8 сотрудников подрядной компании, которые занимались ремонтными работами.
Кинологи продолжают исследовать пространства на случай нахождения людей под завалами.
В МЧС причиной обрушения назвали несоблюдение технических норм при ремонте здания.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело.
Видео: Piter.tv
Ранее мы опубликовали видео с места обрушения крыши университета ИТМО.
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