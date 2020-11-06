Стало известно, какие товары для дома петербуржцы чаще всего покупали в пандемию

Лидерами рейтинга стали ароматические свечи и подушки.

В 2020 году в период пандемии петербуржцы чаще всего покупали домой ароматические свечи, подушки и компьютерные столы. Об этом рассказало РИА Недвижимость со ссылкой на IKEA.

Во время самоизоляции и удаленной работы, подчеркнули в компании, россияне старались обустроить рабочее место, а также сделать уютнее дом. Помимо упомянутых товаров люди часто покупали эргономичные стулья и табуреты, тарелки и бумажные салфетки, прозрачные вазы для цветов и жалюзи цветов. Многие петербуржцы занялись расхламлением и наведением порядка дома, поэтому часто приобретали и стеллажи для хранения вещей.

Для юных горожан популярными товарами оказались фломастеры и мягкая игрушка в виде большой акулы.

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