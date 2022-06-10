В Херсонской области заявили о планах снять границы между регионом и Крымом

Такое решение поможет вывозу зерна из региона в Россию и другие страны.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах снять границы между регионом и Крымом. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев.Live".

По словам Стремоусова, снять границу планируют в перспективе. Он отметил, что такое решение поможет вывозу зерна из региона, которое пойдет не только в Россию, но и в другие государства.

Ранее власти Херсонской области призвали считать регион частью России.

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