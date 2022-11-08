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В Херсонской области задержана группа украинцев, планировавших теракты

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Кураторами задержанных были люди, находящиеся за пределами региона.

В Херсонской области задержали группа украинцев, планировавших теракты против местных чиновников. Об этом сообщили в ФСБ России.

Сотрудники ведомства задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины. Кураторами задержанных были люди, находящиеся за пределами региона. В ФСБ отметили ,что в рамках оперативных мероприятий изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки.

Также сотрудники ведомства обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль. Его украинские диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников Херсонской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 361 ("Акт международного терроризма") УК.

Ранее в Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики.

Видео: ФСБ России

Теги: диверсанты, задержание, служба безопасности украины, фсб россии, херсонская область
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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