В Херсонской области задержана группа украинцев, планировавших теракты

Кураторами задержанных были люди, находящиеся за пределами региона.

В Херсонской области задержали группа украинцев, планировавших теракты против местных чиновников. Об этом сообщили в ФСБ России.

Сотрудники ведомства задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины. Кураторами задержанных были люди, находящиеся за пределами региона. В ФСБ отметили ,что в рамках оперативных мероприятий изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки.

Также сотрудники ведомства обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль. Его украинские диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников Херсонской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 361 ("Акт международного терроризма") УК.

Ранее в Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики.

Видео: ФСБ России