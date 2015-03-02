В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, украинские войска постоянно наращивают силы. Стремоусов добавил, что каждый день ездит в село Киселевку, которое находится на границе с Николаевской областью. Он отметил, что это село "каждый день захватывают в интернете".
Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки.
Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области
Ранее Стремоусов заявил, что Херсонской области ничего не угрожает.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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