Он отметил, что село на границе области "каждый день захватывают в интернете".

В Херсонской области опровергли данные о проникновении украинских войск. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, украинские войска постоянно наращивают силы. Стремоусов добавил, что каждый день ездит в село Киселевку, которое находится на границе с Николаевской областью. Он отметил, что это село "каждый день захватывают в интернете".

Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки. Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области

Ранее Стремоусов заявил, что Херсонской области ничего не угрожает.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live