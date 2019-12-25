В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружили группу боевиков, сейчас идёт спецоперация по их нейтрализации. Об этом сообщили в национальном антитеррористическом комитете. Об этом пишет ТАСС.
Источник агентства сообщает, что в боевиков обнаружили в ночь на пятницу — рядом с селом Гоксув. Известно, что это остатки так называемой эндирейской бандгруппы.
После обнаружения боевики скрылись в лесной местности.
Ранее было опубликовано видео перестрелки с боевиками в Екатеринбурге.
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