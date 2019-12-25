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В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружили группу боевиков
Сегодня, 14:45
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matveyvn

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружили группу боевиков

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После обнаружения боевики скрылись в лесной местности.

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружили группу боевиков, сейчас идёт спецоперация по их нейтрализации. Об этом сообщили в национальном антитеррористическом комитете. Об этом пишет ТАСС.

Источник агентства сообщает, что в боевиков обнаружили в ночь на пятницу — рядом с селом Гоксув. Известно, что это остатки так называемой эндирейской бандгруппы.

После обнаружения боевики скрылись в лесной местности.

Ранее было опубликовано видео перестрелки с боевиками в Екатеринбурге.

Теги: боевики, дагестан, терроризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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