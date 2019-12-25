На заседание пришли только 30 из 50 депутатов.

В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета, на которой должен был случаться отчёт главы республики Валентина Коновалова. Сессию не смогли провести из-за того, что не образовался кворум. На заседание пришли только 30 из 50 депутатов.

По информации от пресс-службы регионального правительства, на заседании должны были рассмотреть и принять несколько важных для республики законопроектов. Некоторые из них касаются поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Сам Валентин Коновалов рассказал, что правительство утвердило ряд мер для поддержки граждан и предпринимателей, для которых не требуется согласование Верховного совета. По его словам, принятие новых мер, для которых нужно решение парламентариев, откладывается на неопределённый срок. Несостоявшаяся сессия Верховного совета перенесена, её новая дата пока неизвестна.

Ранее были названы регионы с летальными случаями коронавируса за сутки.