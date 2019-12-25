В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Уровень заболеваемости среди граждан старше 65 лет превышает эпидпорог на 67%.

В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данное решение было вынесено по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19. В ходе мероприятия отметили, что во всех городах и в большинстве муниципальных районов Хабаровского края наблюдается высокий рост числа ковидных больных.

Широкое распространение коронавируса замечено среди жителей региона, в возрасте более 65 лет. Уровень заболеваемости превышает эпидемиологический порог почти на 70 процентов.

В связи с этим, участниками штаба принято решение о введении обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям людей старше 60 лет на территории Хабаровского края в ближайшие 2 недели. из сообщения регионального правительства

Отмечается, что COVID-19 проявляется в 71% случаев в виде ОРВИ. По профессиональному составу среди заболевших отмечается рост в сфере торговли, жилищно-коммунального хозяйства, образовании и здравоохранении, а также услуг общественного питания.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения и Европейском агентстве лекарственных средств.

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