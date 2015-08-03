Нанесенный природе ущерб оценивается в 169 млн рублей.

В Хабаровском крае возбудили дело после массового мора рыбы в реке. Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Нанесенный природе ущерб оценивается в 169 млн рублей. Инцидент произошел в начале июля в реке в Николаевском районе. Массовая гибель рыбы была обнаружена в водных объектах реки Большой Мырчан и озера Чля. В результате осмотра экспертах в водах зафиксировали превышение цианидов, марганца, цинка и других химических веществ.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке обрушилась часть здания.

Видео: Telegram / Амурская бассейновая природоохранная прокуратура