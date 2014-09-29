Паводковая обстановка на юге края развивается согласно прогнозу.

В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

Подтопления отмечаются в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах. По данным ведомства, всего в зоне паводка находятся 53 приусадебных и 14 земельных участков, а также пять участков внутрипоселковых дорог. Также в МЧС отметили, что паводковая обстановка на юге края развивается согласно прогнозу. Спасатели оказывают местным жителям адресную помощь.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге сгорел дом местной экоактивистки.

Видео: Telegram / МЧС Хабаровского края