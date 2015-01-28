Специалисты диагностировали у хищника перелом плечевой кости без смещения.

В Хабаровском крае на трассе спасли тигренка с переломом. Об этом сообщает агентство "Хабаровский край сегодня".

Инцидент произошел на трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Животное заметили путешественники. Они обратили внимание, что у хищника есть проблемы с передвижением по дороге. Тигренка забрали и направили в ветеринарную клинику.

Специалисты диагностировали у него перелом плечевой кости без смещения. Операция животному не потребовалась. По предварительной информации, его мог сбить автомобиль. На данный момент тигренок находится в организации.

Ранее мы сообщали, что в Приморье по детской площадке разгуливал медведь.

Видео: Telegram / Хайлайт | Новости