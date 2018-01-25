Тело жертвы на месте происшествия обнаружено не было.

В Хабаровском крае на мужчину напал тигр. Об этом информирует пресс-служб СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Инцидент произошел в ночь на 23 августа в районе села Арсеньево. Мужчина был вахтовиком на лесозаготовках. По данным свидетелей, он ночью пошел справить нужду и не вернулся. Позже на месте исчезновения мужчины были обнаружены личные вещи пропавшего и следы крови. Кроме того, на земле нашли отпечатки лап тигра.

В настоящее время на месте работают следователи. По факту инцидента возбуждено дело по статье "Убийство". Проверка продолжается.

Ранее на Сахалине медведь напал на мужчину, который решил переночевать в своем личном автомобиле.

Видео: Telegram / Amur Mash