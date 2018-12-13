В Хабаровском крае мать хотела задушить и выбросить с балкона родного сына

Состоявшийся суд признал женщину виновной по статье "покушение на убийство".

В Хабаровском крае состоялось заседание суда, который признал 27-летнюю женщину виновной в преднамеренном покушении на убийство родного малолетнего сына.

Следствием установлено, что находясь дома вместе с малолетним сыном, женщина, желая смерти ребенку, пыталась сначала его задушить, а затем выкинуть с балкона. Свои действия она не довела до конца по независящим от нее причинам, другие жильцы квартиры остановили ее.

Женщина вину свою не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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