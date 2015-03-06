В ходе обысков его автомобиля полицейские изъяли 38 полулитровых контейнеров с икрой осетровых видов рыб.

В Хабаровске задержали бизнесмена за попытку нелегальной продажи черной икры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 40-летний мужчина подозревается в причастности к незаконной реализации черной икры. В ходе обысков его автомобиля полицейские изъяли 38 полулитровых контейнеров с икрой осетровых видов рыб общей массой порядка 19 кг. Задержанный заявил, что он якобы нашел емкости в кустах за несколько минут до задержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области экипаж ДПС задержал нетрезвого лихача.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю