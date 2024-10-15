В Хабаровске пограничники изъяли 400 кг черной икры

Ведется уголовное дело.

На территории российского города пограничники по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области изъяли 400 килограммов черной икры. Преступники спрятали нелегальный груз двух автомобилях рефрижераторного типа и подготовили его к транспортировке. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ.

У двух граждан РФ выявлено и изъято свыше 400 кг черной икры и фрагментов рыб осетровых видов без документов, подтверждающих законность их происхождения. ЦОС ФСБ РФ

Предварительный ущерб водным биологическим ресурсам страны может превышать 84 миллиона рублей. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Речь идет о незаконной добыче и реализации особо ценных водных биологических ресурсов.

Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж.

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