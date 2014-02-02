Агент СБУ в Севастополе получил 15 лет за шпионаж

Россиянин признан виновным по решению суда.

Агент службы безопасности Украины из Севастополя получил 15 лет лишения свободы за передачу иностранным кураторам данных о базировании военных кораблей и подводных лодок российского Черноморского флота. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ по Крыму. В надзорном ведомстве уточнили, что местный житель предоставил Киеву сведения о расположении воинских частей, а также фотографии с местами базирования подводных лодок и боевых кораблей, боновых заграждений в бухтах полуострова. Эта информация могла использоваться противников в организации атак беспилотниками и водными аппаратами со стороны Вооруженных сил Украины.

Установлено, что житель Севастополя 1979 года рождения инициативно установил связь со службой безопасности Украины с целью передачи данных о расположении военных объектов. пресс-служба УФСБ РФ по Крыму

Агентом СБУ являлся российский гражданин. Судебная инстанция признала фигуранта расследования виновным по уголовному делу. Наказание он проведет в колонии строгого режима. Дополнительно мужчина выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Он также получил ограничение свободы на срок в два года. Решение уже вступило в законную силу.

Бывшего главу администрации Кировского района заключили под стражу.

Фото и видео: Telegram / УФСБ РФ по Крыму и Севастополю