Никто из жителей города не пострадал.

В Хабаровске ледоход снес ограждение набережной и чуть не задавил людей. Об этом рассказали очевидцы, а также представители регионального ГУ МЧС. По информации от экстренного ведомства, глыбы льда снесли собой железнобетонное ограждение, установленное на набережной реки Амур. на опубликованных в социальных сетях кадрах заметно, что глыбы ломают препятствия на своем пути. Инцидент едва не закончился плачевно, но проходящим мимо людям удалось убежать.

Глыбы льда повредили ограждение набережной сегодня, на место выезжала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью населения нет. пресс-служба ГУ МЧС по региону

По предварительной информации, глыбы льда поднялись на высоту более одного метра, а после попытались "прорваться" в город.

Обвиняемого в халатности после гибели студента от глыбы льда проректора оправдали.

Видео: Telegram / Mash