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В Гвинее столкнулись грузовые поезда компании "Русал"

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В результате инцидента погиб человек.

В Гвинее столкнулись грузовые поезда российской компании "Русал". Ролик опубликован местными журналистами на портале Guineematin.com. Известно, что инцидент зафиксирован на территории столицы -  Конакри. Там с рельсов сошли два состава, принадлежащие  филиалу отечественной корпорации - Rusal CBK.  В кадре представлены изношенные вагоны, часть из них практически полностью заржавела.

В издании подчеркнули, что железнодорожная авария произошла около пяти часов утра по местному времени (около 8 часов утра по московскому времени 20 сентября, в пригороде Ваниндара. Оба поезда направлялись в порт. Один из них изначально остановился из-за поломки, а следующий состав врезался в препятствие.

Жертвой трагедии стал один человек. Также есть пострадавшие.

Полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции "Волковская".

Фото и видео: Guineematin.com

Теги: гвинея, грузовые поезда, русал
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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