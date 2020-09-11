Полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции "Волковская"

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В минувшие выходные в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции "Волковская" травмирован мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники полиции установили, что 45-летний житель города Волхов переходил через железнодорожные пути станции "Волковская" в неположенном месте. Машинист электропоезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости. Однако наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте.

Управление транспортной полиции проводит проверку. Горожанам напоминают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

Ранее мы писали, что в Ленобласти водитель иномарки врезался в дерево и погиб.

Фото: Piter.tv