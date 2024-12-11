Мамука Мдинарадзе сообщил о новом расследовании против экс-президента Грузии.

Власти в Тбилиси создадут следственную комиссию в парламенте для изучения системных нарушений и оценки режима бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Соответствующее завление в ходе правительственного брифинга сделал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Отчет группы будет утвержден к первой неделе законодательной сессии, проходящей в сентябре 2025 года.

Будет создана в первую неделю весенней сессии временная следственная комиссия по изучению действующего в 2003-2012 годах режима и действия политических должностных лиц. Комиссия будет работать в течение 6 месяцев и подготовит отчет. Мамука Мдинарадзе, политик из Грузии

Иностранный чиновник добавил, что утвержденный отчет будет передан далее прокуратуре Грузии и другим профильным структурам органам "с целью принятия последующих мер" и наказанию виновных лиц.

Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской) / მამუკა მდინარაძე / Mamuka Mdinaradze