В Грузии открыли новый морской порт, построенный при поддержке США

Ираклий Гарибашвили выступил на церемонии открытия гавани.

Власти Грузии 29 января открыли новую морскую гавань в городе Поти. Проект выполнен местной корпорацией Pace Group и американской Финансовой корпорацией международного развития. Масштабное строительство велось с 2020 года. Данный проект правительство страны считают крайне важным для региона. Торжественная церемония запуска объекта транслировалась в официальных социальных сетях кабинета министров.

Сегодня действительно великий день. Я поздравляю компанию Pace, каждого ее сотрудника за успешное осуществление такого масштабного проекта. Общий объем осуществленной инвестиции составляет $93 млн. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

ПРемьер напомнил журналистам о том, что по завершении второй фазы запуска гавани объем инвестиций будет увеличен до 120 миллионов долларов. Соглашение о создании новой морской гавани и терминала подписано в 2019 году при руководстве Мамуке Бахтадзе. Pace Group выделила на проект 70 млн долларов, еще 50 млн - американская сторона. На эти средства осуществлена полная реконструкция двух волнорезов. Из акватории специалисты вынесли 1,5 млн кубометров песка. Это позволило увеличить глубину объекта до 13 метров.

Морской порт Петербурга направит 20 млн долларов на обновление инфраструктуры.

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