Перестрелка случилась на проспекте Путина.

В Грозном силовики ликвидировали боевика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Во время перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

Один боевик ликвидирован. источник ТАСС

Известно, что боевик открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов на проспекте Путина. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее ФСБ поймала рецидивиста за побег от суда и попытку покинуть Россию.

Видео: Telegram / LIFE SHOT