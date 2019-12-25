Мужчине грозит тюремное заключение, а после - депортация.

ФСБ поймала рецидивиста за побег от суда и попытку покинуть Россию. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Известно, что подозреваемый задержан на территории Саратовской области. Иностранец из одной из стран СНГ неоднократно нарушал российское законодательство.

В настоящее время фигурант расследования подозревается в нелегальном пересечении российской границы. Ранее мужчина скрылся после решения суда, хотя был признан виновным по уголовному делу. До этого он также был осужден за совершение тяжких преступлений. Теперь ему грозит тюремный срок, а после - депортация на родину.

Напомним, что 17 декабря во Владимире из зала суда совершил побег 45-летний Леван Абуладзе. Мужчина известен в криминальных кругах как авторитет Леван Сухумский.

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Фото: Piter.tv