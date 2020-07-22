Скульптура Хансу Эгеде останется стоять на горе около города Нуук.

В Гренландии проголосовали за сохранение памятника священнику-колонисту. Об этом сообщили датские журналисты из газеты Berlingske. Они объяснили, что жители региона хотят оставить на прежнем месте скульптуру, посвященную Хансу Эгеде, который принимал участие в колонизации территории.

Часть депутатов выступила за то, чтобы памятник был перемещен в городской музей. "Против" выступили 923 человека, "за" - только 600 жителей. Сейчас скульптура располагается на горе рядом со столицей Гренландии - городом Нуук.

Это не означает, что мы ничего не должны делать, потому что по-прежнему существует многочисленное меньшинство, которое хотело бы переместить статую Айя Шемнитц Ларсен, член парламента Гренландии

Дебаты вокруг памятника Эгеде начались около месяца назад. Неизвестные облили памятник красной краской. На нем появилась надпись на английском языке о том, что следует "деколонизировать" объект. По данному преступлению возбуждено дело о вандализме.

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Видео: YouTube / Asatru-ASMR