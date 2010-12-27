В Греции освободили россиянина Евгения Калинина

Известно, что Калинин уже отправился к себе на родину, в Россию.

В Греции наконец-то освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. Об этом информирует сетевое издание "Газета.RU".

Известно, что Калинин уже отправился к себе на родину, в Россию. Чтобы помочь справиться с судебным слушанием к Евгению приехала его семья, поэтому в Москву он возвращается вместе с ними.

Российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда. В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера. сказал адвокат

Источник: сетевое издание "Газета.RU"