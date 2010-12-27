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В Греции освободили россиянина Евгения Калинина
Сегодня, 22:50
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KaterinaKono13

В Греции освободили россиянина Евгения Калинина

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Известно, что Калинин уже отправился к себе на родину, в Россию.

В Греции наконец-то освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. Об этом информирует сетевое издание "Газета.RU".

Известно, что Калинин уже отправился к себе на родину, в Россию. Чтобы помочь справиться с судебным слушанием к Евгению приехала его семья, поэтому в Москву он возвращается вместе с ними. 

Российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда. В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера.

сказал адвокат

Источник: сетевое издание "Газета.RU"

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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