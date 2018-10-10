За отсутствие полиса ОСАГО будут лишать водительских прав

Мера будет действовать при повторном нарушении со стороны автомобилиста.

Водителей будут штрафовать на пять тысяч рублей за отсутствие полиса ОСАГО. При повторном нарушении представители закона временно лишат шофера водительских прав. Предполагаемый срок составит от четырех до шести месяцев. Данный законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу.

На данный момент за подобное правонарушение автомобилист может получить штраф в 800 рублей, а при оплате в первые 20 дней после выписки, его размер снижается в два раза. По мнению чиновников, небольшой штраф не останавливает водителей от отказа от страховки, которая стоит на порядок больше.

Политики ссылаются на данные парламента кабардино-Балкарии. Аналитики подсчитали, что в 2017 году штрафы за отсутствие ОСАГО выросли на 40 процентов. Данных за 2018 год на данный момент нет. Согласно информации Российского союза страховщиков, почти три миллиона автомобилистов ездят без оформленного полиса.

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Видео: Piter.tv