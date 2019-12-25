В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников ДТП

Акцент на должность делать не стоит, так как это формирует негативное мнение и рушит репутацию, считает Анатолий Выборный.

Средствам массовой информации не следует указывать место работы и должность того или иного виновника резонансных дорожно-транспортных происшествий. Такое мнение в интервью "Газете.ру" выразил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Заявление депутата прозвучало после смертельной аварии в Тюмени, участником которой стал замначальника отдела регионального управления СК в звании майора. По данным следствия, в ночь с 23 на 24 ноября нетрезвый подозреваемый, находясь за рулем автомобиля, наехал на двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте.

По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение. Анатолий Выборный, зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции

По его словам, необходимо разделять виды уголовных правонарушений на совершенные намеренно и произошедшие в результате несчастного случая, например – ДТП.

Выборный подчеркнул, иногда суд оправдывает обвиняемых по уголовным делам. Однако негативный фон уже нанес вред репутации фигуранту или организации, к которой он имел отношение.

Ранее в Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям граждан.

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