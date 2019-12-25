В Госдуме предложили ввести геномную экспертизу для всех граждан РФ

Данная мера призвана помочь максимально быстро находить злоумышленников и привлекать их к ответственности.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что после введения геномной экспертизы для мигрантов, ее следует распространить на всех граждан страны. Об этом он сказал в беседе с "Интерфаксом".

По словам Выборного, парламентарии задумались о поэтапном введении геномной экспертизы для всех россиян.

Первый этап – для мигрантов, второй – для всех, кто совершает уголовные преступления, третий – для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше – будет видно. Анатолий Выборный, зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Он отметил, благодаря базе геномных данных сотрудники правоохранительных органом смогут максимально быстро находить злоумышленников и привлекать их к ответственности, а у самих преступников будет меньше желания нарушать закон.

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Фото: Piter.tv