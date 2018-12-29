Российские пенсионеры смогут познать интернет при помощи телевизора

В частности, пожилым людям расскажут, как пользоваться сайтом Госуслуг.

Депутат от ЛДПР Василий Власов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает создание специального телеканала для пенсионеров. Согласно идее парламентария, он будет обучать пожилых людей пользоваться интернетом. Об этом пишут российские СМИ.

Власов напомнил, что большинство пенсионеров чаще всего черпают информацию из телевизора. Поэтому создание специализированного телеканала, который транслировал бы соответствующие обучающие передачи, может оказаться эффективным решением. В частности, он должен рассказать пожилым людям, как получать госуслуги, не выходя из дома. А также, как зарабатывать при помощи интернета.

Депутат подробно описал свою инициативу в письме, которое направил вице-премьеру Максиму Акимову.

Ранее мы писали, что петербуржцы предпенсионного возраста смогут бесплатно обратиться к юристам.

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