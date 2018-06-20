В России могут сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы считает, что это позволит повысить КПД населения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время суток. Об этом пишут "РИА Новости".

Парламентарий считает, что зимой россияне должны работать на час меньше. Это позволит повысить КПД населения, которое в темное время суток равно нулю из-за депрессии.

Этот вопрос Милонов намерен обсуждать с профессиональным сообществом, так как считает, что здесь нельзя руководствоваться популистскими мотивами. В частности, депутат хочет узнать профессиональное мнение специалистов в области труда и медицины.

Ранее мы писали, что россияне на этой неделе работают два дня.

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